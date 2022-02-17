Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 18:01
18:00
Экономика
Архангельский прокурор Хлустиков счел справедливыми претензии к системе ЛесЕГАИС
17:54
Олимпийские игры 2022
Тарасова одним словом охарактеризовала прокат Трусовой в произвольной программе на ОИ-2022
17:52
Политика
Байден озвучил новый прогноз по «нападению» России на Украину
17:50
Шоу-бизнес
Режиссер Алексей Учитель рассказал о знакомстве с Евгением Гришковцом и поздравил его с юбилеем
17:50
Олимпийские игры 2022
Прокат Трусовой на ОИ-2022 довел до слез гендиректора ФФККР
17:50
Происшествия
Красноярец в полицейской форме угрожал убить знакомую из-за грубости в Сети
17:48
Политика
Зеленского втягивают в войну: что стоит за возможной эскалацией конфликта в Донбассе
17:48
Политика
Зеленский считает бессмысленными прямые переговоры с ДНР и ЛНР
17:47
Общество
Петербургские врачи успешно вылечили 101-летнюю пациентку с коронавирусом
17:45
Политика
Депутат Госдумы Елена Драпеко предложила «закрыть» небо над Донбассом от дронов ВСУ
Все новости

Глава «Мегалайна» объяснил, как решить проблему использования водных ресурсов в Петербурге

Общество
Глава «Мегалайна» объяснил, как решить проблему использования водных ресурсов в Петербурге
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Санкт-Петербург, 17 февраля. Санкт-Петербург славится своими водными ресурсами, однако они практически никак не используются. Почему так происходит и что с этим делать, рассказал директор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

Водный потенциал Северной столицы можно назвать основополагающей частью города. На сегодняшний день в черте Петербурга в общей сложности около 93 рек, их протоков и каналов. При этом водная система практически никак не используется, подчеркнул Корупятник.

«Вы знаете, ведь у нас в городе все проблемы примерно об одном и том же. Они зависят от конкретных людей и от органов государственной власти», — отметил глава «Мегалайна» в беседе с изданием «Слово и Дело».

Мощный потенциал дарит Северной столице все возможности для создания водной транспортной системы. Использование артерий, обустройство прибрежных зон для отдыха и создание культурных кластеров на берегах Невы могло бы стать важным шагом в развитии облика города. Сейчас 300 км водных путей Петербурга чаще используется для туристов, чем для жителей. Другими словами, этот ресурс обесценивается.

«Мы должны начать думать о будущем, на 5, 10, 15 лет вперед, а не о том, что будет при данной выбранной должности, в данном избирательном цикле сегодняшнего ЗакСа. Это касается действительно многих вещей в нашем городе. Мы же видим, что по развитию прибрежных зон и водных ресурсов ничего практически не делается», — сказал Корупятник.

Глава «Мегалайна» объяснил, как решить проблему использования водных ресурсов в Петербурге
Невские Новости / Наталья Казакова

Глава «Мегалайна» считает, что властям Петербурга, который носит статус Северной Венеции, следует изучить опыт городов Европы, грамотно обустроивших свои водные ресурсы. Например, в Амстердаме, Брюгге, Гамбурге, Бирмингеме и Венеции местная власть поддерживает развитие водных артерий не только для туристов, но и для жителей.

Ранее Корупятник заявил, что транспортная система Петербурга не готова принять большое количество путешественников. Даже не в туристический сезон жители Северной столицы имеют трудности с доступом к общественному транспорту.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Глава «Мегалайна» объяснил, как решить проблему использования водных ресурсов в Петербурге
петербург водные ресурсы мегалайн Корупятник
Комментировать