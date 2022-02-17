Глава «Мегалайна» объяснил, как решить проблему использования водных ресурсов в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 февраля. Санкт-Петербург славится своими водными ресурсами, однако они практически никак не используются. Почему так происходит и что с этим делать, рассказал директор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

Водный потенциал Северной столицы можно назвать основополагающей частью города. На сегодняшний день в черте Петербурга в общей сложности около 93 рек, их протоков и каналов. При этом водная система практически никак не используется, подчеркнул Корупятник.

«Вы знаете, ведь у нас в городе все проблемы примерно об одном и том же. Они зависят от конкретных людей и от органов государственной власти», — отметил глава «Мегалайна» в беседе с изданием «Слово и Дело».

Мощный потенциал дарит Северной столице все возможности для создания водной транспортной системы. Использование артерий, обустройство прибрежных зон для отдыха и создание культурных кластеров на берегах Невы могло бы стать важным шагом в развитии облика города. Сейчас 300 км водных путей Петербурга чаще используется для туристов, чем для жителей. Другими словами, этот ресурс обесценивается.

«Мы должны начать думать о будущем, на 5, 10, 15 лет вперед, а не о том, что будет при данной выбранной должности, в данном избирательном цикле сегодняшнего ЗакСа. Это касается действительно многих вещей в нашем городе. Мы же видим, что по развитию прибрежных зон и водных ресурсов ничего практически не делается», — сказал Корупятник.

Невские Новости / Наталья Казакова

Глава «Мегалайна» считает, что властям Петербурга, который носит статус Северной Венеции, следует изучить опыт городов Европы, грамотно обустроивших свои водные ресурсы. Например, в Амстердаме, Брюгге, Гамбурге, Бирмингеме и Венеции местная власть поддерживает развитие водных артерий не только для туристов, но и для жителей.

Ранее Корупятник заявил, что транспортная система Петербурга не готова принять большое количество путешественников. Даже не в туристический сезон жители Северной столицы имеют трудности с доступом к общественному транспорту.