Следком России по Ленобласти рассмотрел вопросы жителей Рахьинского городского поселения

Санкт-Петербург, 17 февраля. Совещание, посвященное обращениям жителей Рахьинского городского поселения Всеволожского района, состоялось в управлении Следственного комитета России по Ленинградской области.

В СК РФ проанализировали обращения граждан социально-бытового характера. На совещании были рассмотрены вопросы обеспечения населенных пунктов Рахьинского городского поселения водоснабжением, электрификацией и газоснабжением. Участники мероприятия также обсудили состояние автомобильных дорог и доступ граждан к памятнику «101-й Отдельной дальнобойной батареи береговой обороны».

По указанным вопросам выступили представители отраслевых комитетов. Они отчитались о проведенной и планируемой работе. В частности, зампред правительства Ленобласти Евгений Барановский сообщил, что областной водоканал провел обследование сетей и проработал схему водоснабжения Рахьинского городского поселения. По результатам совещания выработаны конкретные рекомендации для исполнения органами местного самоуправления под контролем администрации Ленобласти.

В конце января жители города Отрадное в Ленобласти остались без холодной воды из-за коммунальной аварии. Специалистам удалось ликвидировать последствия происшествия.