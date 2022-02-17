Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 13:27
13:25
Шоу-бизнес
Ханде Эрчел и Керема Бюрсина заподозрили в розыгрыше ссоры на публику
13:25
Армия
Песков: ситуация в Донбассе значительно обострилась из-за провокаций со стороны ВСУ
13:23
Экономика
Цена Urals приближается к 100 долларам за баррель в Средиземноморье
13:21
Происшествия
Полицейские накрыли наркопритон в Нижнем Новгороде
13:21
Политика
Лавров назвал нечистоплотным подход Запада к выполнению Минских соглашений
13:20
Политика
Сергей Лавров указал на внешнее управление Украиной со стороны США
13:19
Общество
Ведущий Норкин рассказал политический анекдот про «вторжение» РФ, Лиз Трасс и географию
13:19
Весь мир
Алжир, Нигерия и Нигер обсудили завершение строительства Транссахарского газопровода
13:18
Политика
Военный эксперт Коротченко раскрыл, за что Байден должен извиниться перед Россией
13:15
Общество
Застрявшую в заборе сибирскую косулю спасли в Забайкалье
Все новости

Следком России по Ленобласти рассмотрел вопросы жителей Рахьинского городского поселения

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 12:01
Общество
Следком России по Ленобласти рассмотрел вопросы жителей Рахьинского городского поселения
pixabay.com  /  StarFlames

Санкт-Петербург, 17 февраля. Совещание, посвященное обращениям жителей Рахьинского городского поселения Всеволожского района, состоялось в управлении Следственного комитета России по Ленинградской области.

В СК РФ проанализировали обращения граждан социально-бытового характера. На совещании были рассмотрены вопросы обеспечения населенных пунктов Рахьинского городского поселения водоснабжением, электрификацией и газоснабжением. Участники мероприятия также обсудили состояние автомобильных дорог и доступ граждан к памятнику «101-й Отдельной дальнобойной батареи береговой обороны».

По указанным вопросам выступили представители отраслевых комитетов. Они отчитались о проведенной и планируемой работе. В частности, зампред правительства Ленобласти Евгений Барановский сообщил, что областной водоканал провел обследование сетей и проработал схему водоснабжения Рахьинского городского поселения. По результатам совещания выработаны конкретные рекомендации для исполнения органами местного самоуправления под контролем администрации Ленобласти.

В конце января жители города Отрадное в Ленобласти остались без холодной воды из-за коммунальной аварии. Специалистам удалось ликвидировать последствия происшествия.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Следком России по Ленобласти рассмотрел вопросы жителей Рахьинского городского поселения
совещание ленобласть следком
Комментировать