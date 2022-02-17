Два человека провалились под лед у дамбы под Петербургом

Петербург, 17 февраля. Два человека провалились под лед недалеко от дамбы, расположенной у поселка Лисий Нос. На место уже выдвинулись сотрудники МЧС.

Предварительно известно, что один из людей утонул, судьба второго человека остается неизвестной. В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента, выясняются подробности произошедшего.

Поселок Лисий нос расположен на берегу Финского залива между Петербургом и Сестрорецком. Его население составляет чуть больше 4,5 тысячи человек.

В Кирове пожилой мужчина спас от смерти двух детей, которые провалились под лед водоема. Мужчина услышал крики несовершеннолетних, когда работал в автосервисе.