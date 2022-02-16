Блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков слег в больницу

Санкт-Петербург, 16 февраля. Петербургский блогер и публицист Дмитрий Пучков, известный по прозвищу «Гоблин», попал в больницу. О причинах госпитализации он не рассказал.

Блогер сообщил о своей госпитализации порталу 78.ru. По словам Пучкова, он заболел две недели назад. Но недуг не отпускал публициста, поэтому он решил обратиться за помощью к врачам.

«Неважно, что случилось, но две недели назад заболел, и что-то никак не проходит. Поэтому решил отдаться в лапы специалистов. Чувствую себя нормально, не помираю», — отметил блогер.

Пучков также предупредил своих подписчиков в Instagram, что некоторое время проведет в больнице. Многие встревожились за состояние блогера и пожелали ему скорейшего выздоровления.

Недавно стало известно о госпитализации народного артиста России Ивана Красно. По словам его директора Вячеслава Смородина, у актера ухудшилось самочувствие. На стационарном лечении он находится больше недели. Пока о выписке речи не идет.