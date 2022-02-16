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Стрит-арт в поддержку фигуристки Валиевой появился на окне кафе в Петербурге

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 22:15
Спорт
Стрит-арт в поддержку фигуристки Валиевой появился на окне кафе в Петербурге
Global Look Press  /  Yohei Osada/AFLO

Санкт-Петербург, 16 февраля. Сотрудники петербургского заведения The Buddy Cafe решили поддержать российскую фигуристку Камиллу Валиеву на фоне допинг-скандала на Олимпийских играх в Пекине. Об этом руководство кафе сообщило в социальных сетях.

Для этого они нарисовали на окне заведения стрит-арт с изображением Валиевой. По словам администрации кафе, Олимпиада — «это всегда о преодолении и огромном труде». Работники The Buddy Cafe также отметили, что «хочется, чтобы это было по-настоящему красиво и достойно, как было задумано». Об этом следует из публикации группы кафе в социальной сети «ВКонтакте».

«Камила, Питер с тобой!» — подписали стрит-арт сотрудники петербургского заведения.

Ранее российскую фигуристку поддержали в Роскосмосе. На входе в здание головного офиса государственной корпорации появилась надпись «Камила, ты просто космос».

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