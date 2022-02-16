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Победителями конкурса по «Горской» стали фирмы с большим опытом реализации проектов

Общество
Победителями конкурса по «Горской» стали фирмы с большим опытом реализации проектов
megalinestroy.ru  /  Мегалайн

Санкт-Петербург, 16 февраля. Компании, которые прошли во второй этап международного конкурса развития территории «Горская» в Петербурге, имеют большой опыт реализации проектов в городе, заявил гендиректор «Мегалайна» Геннадий Корупятник.

Согласно заключению жюри, в следующий этап по разработке проекта обустройства «Горской» проходят консорциумы «Марис Пропертиз» (Россия, Китай), «СЕМРЕН И МОНССОН МОС» (Россия, Нидерланды, Швеция) и COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix and Partner ZT GmbH (Россия, Австрия).

По словам Корупятника, победившие организации преимущественно являются командами из Петербурга. У них за плечами имеется богатый опыт по реализации масштабных проектов.

«Конкурс на разработку архитектурно-градостроительных решений территории "Горская" был организован с прицелом на максимальную доступность и прозрачность всех этапов. Процесс прошел в полном соответствии с заявленными нами критериями, и я считаю, что победителями стали претенденты с самым серьезным опытом реализации различных сложнейших проектов», — отметил гендиректор «Мегалайна» в интервью «Экономике сегодня».

Он добавил, что «Горская» — это очень большая территория, поэтому во время проведения конкурсной процедуры требуется пристальное внимание различным аспектам.

Член Движения гражданских инициатив Дмитрий Сафронов ранее заявил, что проект развития территории «Горская» поможет создать тысячи рабочих мест в Петербурге.

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