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Петербурженка получила условный срок за оплату еды фальшивыми купюрами

Происшествия
Петербурженка получила условный срок за оплату еды фальшивыми купюрами
51.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Санкт-Петербург, 16 февраля. Суд вынес приговор жительнице Петербурга, расплачивавшейся фальшивыми купюрами за доставку суши и пиццы. Злоумышленница получила условный срок, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

«За хранение и сбыт заведомо поддельных купюр обвиняемую приговорили к двум годам условно с таким же испытательным сроком», — сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, в октябре прошлого года женщина купила четыре фальшивые пятитысячные купюры. Зная об этом, она платила ими за доставку пиццы и суши, которые заказывала в интернете. Работники доставок во время проверки выручки обнаружили поддельные деньги, после чего сообщили об этом в полицию. Правоохранители оперативно вышли на подозреваемую и задержали ее.

Ранее силовики в Московской области задержали 33-летнего уроженца одной из южноафриканских стран с фальшивыми купюрами.

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петербург приговор фальшивые деньги
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