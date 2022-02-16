Петербурженка получила условный срок за оплату еды фальшивыми купюрами

Санкт-Петербург, 16 февраля. Суд вынес приговор жительнице Петербурга, расплачивавшейся фальшивыми купюрами за доставку суши и пиццы. Злоумышленница получила условный срок, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

«За хранение и сбыт заведомо поддельных купюр обвиняемую приговорили к двум годам условно с таким же испытательным сроком», — сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, в октябре прошлого года женщина купила четыре фальшивые пятитысячные купюры. Зная об этом, она платила ими за доставку пиццы и суши, которые заказывала в интернете. Работники доставок во время проверки выручки обнаружили поддельные деньги, после чего сообщили об этом в полицию. Правоохранители оперативно вышли на подозреваемую и задержали ее.

Ранее силовики в Московской области задержали 33-летнего уроженца одной из южноафриканских стран с фальшивыми купюрами.