Штрафы за проезд в метро голым и без обуви могут ввести в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 февраля. Граждан, которые входят в метрополитен без обуви или одежды, могут начать штрафовать в Санкт-Петербурге. Депутаты ЗакСа одобрили поправки в закон в первом чтении.

Парламент Северной столицы поддержал законопроект, направленный на укрепление порядка и безопасности в метро. Документ предполагает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 рублей для тех, кто спустился в подземку голым или в зловонной одежде и провозит плохо пахнущую ручную кладь.

«Настоящим законопроектом предлагается актуализировать составы административных правонарушений», — сообщил представитель Смольного в парламенте Константин Сухенко.

Разведение костров и применение пиротехники в метро будет наказываться штрафом от 2 до 5 тыс. рублей. За попрошайничество придется заплатить от 4 до 5 тыс. рублей, а за передвижение на двухколесных транспортных средствах, лыжах и коньках будет наложен штраф от 500 до 3 тыс. рублей.

Санкции помогут обезопасить жителей столицы от различных инцидентов. Например, 12 февраля в полицию обратилась девочка в возрасте 16 лет, которая стала жертвой извращенца в вагоне метро. Мужчина демонстрировал подростку свой половой орган.