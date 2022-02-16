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Штрафы за проезд в метро голым и без обуви могут ввести в Петербурге

Общество
Штрафы за проезд в метро голым и без обуви могут ввести в Петербурге
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 16 февраля. Граждан, которые входят в метрополитен без обуви или одежды, могут начать штрафовать в Санкт-Петербурге. Депутаты ЗакСа одобрили поправки в закон в первом чтении.

Парламент Северной столицы поддержал законопроект, направленный на укрепление порядка и безопасности в метро. Документ предполагает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 рублей для тех, кто спустился в подземку голым или в зловонной одежде и провозит плохо пахнущую ручную кладь.

«Настоящим законопроектом предлагается актуализировать составы административных правонарушений», — сообщил представитель Смольного в парламенте Константин Сухенко.

Разведение костров и применение пиротехники в метро будет наказываться штрафом от 2 до 5 тыс. рублей. За попрошайничество придется заплатить от 4 до 5 тыс. рублей, а за передвижение на двухколесных транспортных средствах, лыжах и коньках будет наложен штраф от 500 до 3 тыс. рублей.

Санкции помогут обезопасить жителей столицы от различных инцидентов. Например, 12 февраля в полицию обратилась девочка в возрасте 16 лет, которая стала жертвой извращенца в вагоне метро. Мужчина демонстрировал подростку свой половой орган.

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метро одежда штраф
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