Пенсионерка отдала мошенникам 200 тыс. рублей «из-за ДТП с сыном» в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 февраля. Пожилая жительница Петербурга попала в «лапы» мошенников, которые придумали трагичную историю о ее сыне. Женщина, поверив злоумышленникам, отдала им 200 тысяч рублей.

Пенсионерке позвонили с незнакомых номеров и представились сыном. Злоумышленник сообщил, что он находится в больнице и якобы стал виновником аварии. Он потребовал от «матери» деньги. Женщина выполнила просьбу «сына» и передала приехавшему незнакомцу 200 тысяч рублей, сообщил источник ФАН.

Пенсионерка пришла к соседке и рассказала о случившемся. Знакомая обратилась в полицию. Правоохранительные органы моментально приступили к расследованию дела и уже изъяли видео с камер наблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

Мошенники активно «работают» в Северной столице. Одной из жертв стала жительница Колпинского района, которая отдала злоумышленнику, притворившемуся сотрудником банка, около 300 тысяч рублей.