Пьяная ссора переросла в поножовщину в петербургском Ломоносове

Санкт-Петербург, 16 февраля. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения порезал ножом собутыльника в Ломоносове.

Инцидент произошел около 23:00 14 февраля. Соседи пожаловались на пьяную драку. Об этом рассказал источник ФАН в правоохранительных органах.

Прибывшие полицейские выяснили, что безработный 41-летний мужчина после совместного распития спиртных напитков ударил гостя ножом в живот. Пострадавшим оказался 32-летний житель Рязани. Злоумышленника задержали.

Получивший ранения мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Медики установили, что он получил ранения в брюшную полость и грудь, а также резаную рану плеча.

Полицейские выяснили, что злоумышленника уже задерживали за угрозу ножом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае мужчина зарезал соседку после отказа дать в долг 350 рублей. В процессе ссоры мужчина достал нож и нанес им удары.