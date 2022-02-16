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Пьяная ссора переросла в поножовщину в петербургском Ломоносове

Происшествия
Пьяная ссора переросла в поножовщину в петербургском Ломоносове
 /  Пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области

Санкт-Петербург, 16 февраля. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения порезал ножом собутыльника в Ломоносове.

Инцидент произошел около 23:00 14 февраля. Соседи пожаловались на пьяную драку. Об этом рассказал источник ФАН в правоохранительных органах.

Прибывшие полицейские выяснили, что безработный 41-летний мужчина после совместного распития спиртных напитков ударил гостя ножом в живот. Пострадавшим оказался 32-летний житель Рязани. Злоумышленника задержали.

Получивший ранения мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Медики установили, что он получил ранения в брюшную полость и грудь, а также резаную рану плеча.

Полицейские выяснили, что злоумышленника уже задерживали за угрозу ножом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае мужчина зарезал соседку после отказа дать в долг 350 рублей. В процессе ссоры мужчина достал нож и нанес им удары.

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петербург поножовщина ломоносов
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