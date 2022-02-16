Истребители МиГ-31 принудили «нарушителя» к посадке во время учений над Ленобластью

Санкт-Петербург, 16 февраля. Истребители-перехватчики МиГ-31 участвовали в ночных учениях по поиску нарушителя воздушного пространства и принуждению его к посадке. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Летчики Миг-31 выполнили взлеты и маневрирование на высоте около 400 метров в условиях ограниченной видимости. Также истребители поднимались на 14 километров над землей и с помощью бортовой РЛС «Заслон-М» разворачивали радиолокационное поле.

«В ходе мониторинга они обнаружили цель, движущуюся со скоростью около 2 тысяч километров в час, роль которой досталась другому самолету Миг-31. Экипажи выполнили комплекс действий по принуждению к посадке условного нарушителя», — объяснили в пресс-службе.

В учении были задействованы четыре экипажа самолета Миг-31, а также около 50 военнослужащих группы управления полетами, летного и инженерно-технического состава истребительного авиационного полка ЗВО.

Ранее подразделения спецназа Черноморского флота успешно отразили атаку условного противника в ходе учений в пункте базирования кораблей в Новороссийске. Тренировки бойцов сил специальных операций ЧФ имели противодиверсионную направленность.