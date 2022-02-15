Продажи вина и водки сократились из-за COVID-19 в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 февраля. Розничные продажи вина и водки в Петербурге сократились из-за COVID-19 и роста акцизных ставок.

Розничные продажи вина и водки в Петербурге сократились на 4% и 6% соответственно за прошедший год. Об этом передает «Деловой Петербург». Сильнее всего за прошедший год (на 38%) сократились продажи вина, изготовляемого без этилового спирта. Данная тенденция наблюдается на протяжении уже двух лет.

Сокращение производственных объемов связано со строгими требованиями закона о виноградарстве и виноделии, который начал действовать на территории РФ в 2020 году. Закон предполагает, что российские производители тихих и игристых вин должны использовать при производстве только отечественное сырье.

Также на падение продаж повлияло снижение туристического потока и ограничения в работе заведений общепита из-за COVID-19. Повлияло на продажи и развитие незаконной торговли.

Ранее сенаторы Совфеда призвали лишать российского гражданства за фальсификацию алкоголя. Предложенные поправки предполагают, что лица, получившие российское гражданство, могут быть лишены его и депортированы из страны за оборот суррогатного алкоголя.