РЖД создаст новое общественное пространство у Балтийского вокзала

Санкт-Петербург, 15 февраля. РЖД планирует создать новое общественное пространство на территории близ Музея железных дорог России в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в тексте пресс-релиза компании.

Центром общественного пространства станет памятник князю Михаилу Хилкову, занимавшему пост министра путей и сообщения Российской империи. Россияне смогут проголосовать за лучший вариант проекта скульптуры в группе музея в социальной сети «ВКонтакте», отметили в РЖД. Решение по выбору проекта-победителя будет принято конкурсной комиссией до конца февраля.

Общественное пространство расположится перед музеем. Оно будет представлять собой сквер с деревьями и кустарниками, а также с малыми архитектурными формами. В пресс-службе компании подчеркнули, что петербуржцы смогут посетить сквер бесплатно.

Как сообщалось ранее, компания «РЖД» и Российской экологическое сообщество подписали соглашение о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды. Документ подписан руководителем Октябрьской железной дороги Виктором Голомолзиным и председателем РЭО Рашидом Исмаиловым.