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Пьяный мужчина убил двух человек во время конфликта под Выборгом

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 08:51
Происшествия
Пьяный мужчина убил двух человек во время конфликта под Выборгом
pixabay.com

Санкт-Петербург, 15 февраля. Правоохранители расследуют двойное убийство, совершенное под Выборгом в понедельник. Подозреваемым значится мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Тела мужчины 1997 года рождения и женщины 1994 года рождения с колото-резаными ранами нашли в квартире в Каменногорске Ленинградской области. Следователи по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц», пишет пресс-служба СУ СК России по Ленинградской области.

По версии следствия, в компании во время распития спиртных напитков возник конфликт. Пьяный подозреваемый 1979 года рождения схватил нож и зарезал двух человек. Предполагаемого убийцу задержали, в скором времени ему предъявят обвинение.

Ранее стало известно об убийстве школьницы в Кировской области. Перед судом предстанет 21-летний житель города Белая Холуница.

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убийство смерть ленинградская область
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