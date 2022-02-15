Полицейские в Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании парикмахерши

Санкт-Петербург, 15 февраля. Петербургские полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании сотрудницы парикмахерской в Выборгском районе.

Инцидент произошел около 23:00 воскресенья в номере отеля. 29-летняя девушка рассказала полицейским, что малознакомый молодой человек изнасиловал ее под угрозой предмета, похожего на нож.

Полицейские позже задержали подозреваемого в отеле. Им оказался 24-летний безработный житель Амурской области.

Молодого человека задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали рецидивиста по подозрению в изнасиловании школьницы. Мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней дочери сожительницы.