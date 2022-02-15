Очевидцы сообщили о «минировании» Бестужевской гимназии в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 февраля. Жители Петербурга рассказали Федеральному агентству новостей о минировании Бестужевской гимназии на востоке города.

Сообщение о минировании гимназии номер 159 поступило в 7:30. Учителя сообщили родителям, чтобы те не приводили детей. Сейчас в учебном заведении проводится проверка.

Аналогичный инцидент произошел в понедельник. Школьникам пришлось долго стоять на улице, пока полицейские и кинологи обследовали школу. Сообщение о минировании оказалось ложным.

Ранее сообщалось, что подростка из Норильска задержали за «минирование» объектов в Волгограде. Возбуждено уголовное дело.