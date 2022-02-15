Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 09:33
09:32
Армия
Дипломат Чижов: Россия не станет принимать решений по Украине, если ее «не спровоцируют»
09:32
Общество
Эксперт Роспотребнадзора Ильина предупредила об опасности кислородотерапии при COVID-19
09:31
Экономика
Банк России отметил рост продовольственной инфляции в стране
09:29
Общество
Власти Новосибирска заявили о поэтапной отмене COVID-ограничений
09:29
Происшествия
Бизнесменов из Новосибирска задержали по подозрению в мошенничестве с тюльпанами
09:28
Общество
Вильфанд допустил вероятность резкого похолодания в Москве в марте
09:26
Происшествия
Басманный суд Москвы заочно арестовал лидера МКУ Краснова
09:26
Происшествия
ФСБ ликвидировала кибергруппировку Lurk
09:24
Общество
Звезда сериалов и режиссер Роман Агеев: «Актер может говорить только то, что выучил»
09:23
Общество
Освобожденный по УДО экс-мэр Евпатории Филонов ищет работу за пределами Крыма
Все новости

Очевидцы сообщили о «минировании» Бестужевской гимназии в Петербурге

Происшествия
Очевидцы сообщили о «минировании» Бестужевской гимназии в Петербурге
 /  Главное управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Санкт-Петербург, 15 февраля. Жители Петербурга рассказали Федеральному агентству новостей о минировании Бестужевской гимназии на востоке города.

Сообщение о минировании гимназии номер 159 поступило в 7:30. Учителя сообщили родителям, чтобы те не приводили детей. Сейчас в учебном заведении проводится проверка.

Аналогичный инцидент произошел в понедельник. Школьникам пришлось долго стоять на улице, пока полицейские и кинологи обследовали школу. Сообщение о минировании оказалось ложным.

Ранее сообщалось, что подростка из Норильска задержали за «минирование» объектов в Волгограде. Возбуждено уголовное дело.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Очевидцы сообщили о «минировании» Бестужевской гимназии в Петербурге
петербург ложное минирование бестужевская гимназия
Комментировать