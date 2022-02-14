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Спасатели в Ленобласти вызволили из квартиры пенсионерку, которой требовалась медпомощь

Общество
Спасатели в Ленобласти вызволили из квартиры пенсионерку, которой требовалась медпомощь
pixabay.com  /  PD

Санкт-Петербург, 14 февраля. Сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга вызволили из квартиры пенсионерку, которая долго не выходила на связь с родственниками.

Инцидент произошел в понедельник, 14 февраля, в поселке Мга Ленинградской области. К спасателям обратились близкие люди пожилой женщины, которая не отвечала на телефонные звонки.

Выехавшие на место специалисты не смогли дождаться ответа от пенсионерки, поэтому приняли решение вскрыть дверь с помощью шанцевого инструмента в присутствии сотрудников полиции. Как оказалось, женщине требовалась помощь врачей, поэтому пострадавшую сразу же передали бригаде скорой помощи, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. Сейчас спасенная женщина находится в руках медиков, ей оказывают всю необходимую помощь.

Похожий случай произошел в конце января в Алтайском крае. Спасатель из Славгорода помог мужчине, у которого произошел инсульт за рулем автомобиля.

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