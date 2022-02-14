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Обозреватель Дадыгин объяснил решение CAS по Валиевой из-за статуса «защищенного лица»

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 15:59
Пресс-центр
Обозреватель Дадыгин объяснил решение CAS по Валиевой из-за статуса «защищенного лица»
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Санкт-Петербург, 14 февраля. Эксперт по фигурному катанию, спортивный обозреватель Сергей Дадыгин прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить россиянку Камилу Валиеву до олимпийских соревнований, так как она является «защищенным лицом».

Эксперт рассказал, что статус «защищенного лица» был указан, так как российской спортсменке всего 15 лет. По словам обозревателя, в фигурном катании частой историей бывает чемпионство в 14 или 15 лет. Дадыгин во время онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот» отметил, что сейчас в фигурном катании обсуждается вопрос поднятия возраста для допуска к взрослым соревнованиям.

Дыдыгин считает, что в юном возрасте к спортсменам нужно по-другому относиться, потому что они еще не могут оценить правильность своих поступков. Он отметил, что Валиевой могли посоветовать принять препарат под видом витаминов. Обозреватель сделал вывод, что 15-летний все еще является ребенком, которому нужна консультация взрослого.

Почему CAS допустил Валиеву к участию в личных соревнованиях в Пекине и другие вопросы про Олимпиаду обсудили в эфире Медиагруппы «Патриот» с экспертами.

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