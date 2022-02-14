Бюрократический ад: почему Петербург рискует потерять более 50% объектов культурного наследия

Петербург богат на здания, которые являются объектами культурного наследия, но около 4000 из них — на грани разрушения. С одной стороны, если город «не тянет», можно было бы привлечь к их восстановлению и реконструкции частные средства: и городу — выгода, и для бизнеса — толчок к развитию, и для горожан — новые креативные и культурные пространства. С другой — даже несмотря на различные госпрограммы поддержки и льгот, инвесторы не спешат вкладывать деньги в петербургские объекты культурного наследия. Почему Северная столица в ближайшие пять-семь лет рискует лишиться 50% зданий, попадающих под это определение, в интервью ФАН рассказал генеральный директор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

— Есть ли проблема в Петербурге с созданием новых креативных пространств и кластеров, на Ваш взгляд? Ведь по сравнению с Москвой успешно существующие проекты в Петербурге можно пересчитать по пальцам?

— Я думаю, здесь все дело не то чтобы в жадности, а в совершенно неправильном подходе к этой теме. Ведь создание новых кластеров — это те же инвестиции. Одни хозяева хотят получать доход сразу. А другие люди, которые смотрят в перспективу и думают о будущем своих городов, следят за тем, чтобы такие образования как раз таки появлялись. Ведь город в дальнейшем получит выгоду от эксплуатации этих объектов за счет налогов, предпринимателей, туристов. Обычно именно на эти обороты рассчитывает дальновидный руководитель, а недальновидный хочет хапнуть здесь и сейчас. Пусть немного, но сейчас.

— Почему это происходит?

— Их не интересует перспектива, поскольку к тому времени они уже работать не будут. Такие люди думают не о городе и благе, а о собственном спокойствии. Я считаю, что большинство проблем в городе возникают именно по этой причине. То же самое можно сказать о наших проектах — город хочет все получить здесь и сейчас. А какую выгоду эти проекты принесут через десять лет, пусть речь будет идти даже об огромных суммах, это ему неинтересно. Вообще-то это называется хорошим русским словом «жлобство».

Народные новости / Руслан Тимербаев

— Можно ли задействовать для развития новых пространств объекты культурного наследия, чтобы и их восстановить, и для горожан сделать что-то новое и интересное?

— Можно. Правда, сейчас я вам назову страшные цифры: у нас в Петербурге около 4000 объектов культурного наследия — на грани разрушения. Если в ближайшие пять-семь лет они не будут переданы инвесторам, то мы просто потеряем свыше 2100 из них, а это больше 50%.

— Почему, на Ваш взгляд, программа «Рубль за метр» в Петербурге не пользуется популярностью среди инвесторов?

— Скорее всего, за громким названием стоят большие трудности с передачей этих объектов. Вы же знаете, что у нас оформление любого инвестпроекта — это годами длящаяся эпопея. Причем город на себя не берет ничего. Этим бедным инвесторам придется самостоятельно пройти круги бюрократического ада, чтобы получить ОКН в распоряжение. В этом вся причина. Мы тоже об этом очень много говорили: любой инвестиционный проект и получение чего-то от города хоть за деньги, хоть бесплатно — это невероятная проблема. Нет четкой работы той же градостроительной комиссии. Плюс трудности, связанные с новыми структурами, — все это только удлиняет и делает намного менее интересным любой проект. Ведь, если следовать обычной процедуре, это три-четыре года. Но через это время будет уже новая реальность, инвесторы понимают, что при таких условиях просчитать проект невозможно. Город не помогает практически никак.

Ранее участники пресс-конференции «Петербург будущего» обсудили проблемы повышения конкурентоспособности Северной столицы в борьбе за человеческий капитал. По словам одного из главных спикеров конференции, руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксении Шойгу, реализация проектов, которые затрагивают объекты культурного наследия Петербурга или находящиеся под охраной ЮНЕСКО, — дело весьма затратное и долгосрочное. Поэтому и инвесторов привлечь к ним непросто.