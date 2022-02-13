Метеоролог Куткевич предупредил о мокром снеге и дожде на предстоящей неделе в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 февраля. Снежная зима в Санкт-Петербурге на ближайшую неделю сменится дождями. Об этом предупредил метеоролог Юрий Куткевич.

Циклон надвигается на Северную столицу и достигнет цели уже 14 февраля. Всю предстоящую неделю в городе и Ленинградской области будет дуть умеренный юго-западный и южный ветер, а показатели атмосферного давления останутся пониженными, передает издание «Невские Новости».

«Практически всю неделю, по крайней мере всю рабочую неделю, погода у нас будет определяться передней частью обширной циклоничности, которая расположена к западу от Петербурга. Она будет перемещаться, двигаться. Сейчас она где-то над Северным морем, потом выйдет на юг Скандинавии, на Балтику», — пояснил синоптик.

Невские Новости / Тильда Котлинская

Температура воздуха в период с 14 по 20 февраля будет колебаться от нуля до двух градусов. Похолодание ожидается только в конце следующей недели.

Плюсовая температура приведет к таянию снега, которого в этом году в Петербурге довольно много. Жителям города придется столкнуться новой проблемой — обледенелые тротуары и дороги превратятся в огромные лужи. Причиной этого является недобросовестная работа губернатора Александра Беглова и коммунальных служб, которые оказались не готовыми к снегопадам.

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус ранее предупредил петербуржцев о резком потеплении. Город окажется под влиянием североатлантического циклона «Юта».