Петербуржцы спасли получившего травмы краснокнижного сокола-дербника

Санкт-Петербург, 11 февраля. Петербургские экологи спасли получившего многочисленные травмы сокола-дербника, который занесен в Красную книгу города.

Фотография необычной птицы появилась в официальной группе комитета по природопользованию в социальной сети «ВКонтакте». Сообщается, что раненого сокола обнаружил житель Купчино.

Мужчина не растерялся и сразу же вызвал специалистов мобильной экологической службы. Они отвезли сокола в госпиталь для птиц, где ему была оказана медицинская помощь.

Prt Scr vk.com / Комитет по природопользованию

«Дербник — это самый мелкий вид сокола, размером меньше голубя. Птица занесена в Красную книгу Санкт-Петербурга как потенциально уязвимый вид — в городе гнездится от 50 до 100 пар. Некоторые особи остаются на зимовку», — говорится в сообщении.

По словам представителей ведомства, сокол мог наткнуться на какое-то препятствие во время охоты. После выздоровления пернатого выпустят на волю.

В Волгоградской области зоозащитники месяц назад спасли пару тяжелораненых лебедей. Птицы неудачно приземлились на покрытое льдом озеро и получили серьезные травмы.