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Инвестпривлекательность Кронштадта растет благодаря проекту «Остров фортов»

Экономика
Инвестпривлекательность Кронштадта растет благодаря проекту «Остров фортов»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 11 февраля. Глава проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу рассказала о развитии Кронштадта в рамках конференции Собака.Ru под названием «Петербург будущего».

В 2019 году на территории Кронштадтского района Петербурга был запущен проект комплексного развития территории «Остров фортов», нацеленный на развитие новой для района экономической сферы. В перспективе «Остров фортов» обладает всеми шансами стать особой точкой на карте Северной столицы, отметила Шойгу.

На фоне реализации этого проекта начала расти инвестиционная привлекательность района. В Кронштадте возросло число туристов, а инвесторы устремились в город-остров и, как следствие, здесь стали развиваться смежные отрасли экономики, пишут «Невские Новости».

«Еще несколько лет назад Кронштадт являлся достаточно депрессивным районом города Санкт-Петербург. На данный момент эта ситуация, на мой взгляд, идет на лад, просто потому что мы видим развитие и приход других инвесторов», — поделилась мнением руководитель проекта.

Бизнес Кронштадта также получает выгоду от реализации программы благодаря развитию туризма, оживлению экономики района, расширению платежеспособного спроса на товары и услуги. Кроме того, на территории района создаются новые торговые площади и иные сервисные предприятия.

Проект строительства пешеходной набережной в Кронштадте будет представлен к июню 2023 года. Об этом ранее сообщил комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.

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