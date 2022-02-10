Победитель конкурса на освоение территории «Горская» представит свой проект на ПМЭФ

Санкт-Петербург, 10 февраля. Стала известна дата завершения международного конкурса градостроительных решений для территории «Горская» в Санкт-Петербурге. Жюри выберет победителя 8 июня, а уже через неделю проект продемонстрируют на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Решение о реновации почти заброшенного района «Горская» поддержали президент России и губернатор Северной столицы. Проект, реализуемый компанией «Мегалайн», должен стать одним из крупнейших в истории города. Масштабная стройка превратит участок с несанкционированными свалками в «город инноваций». На реализацию будет потрачено 60 миллиардов рублей.

«Мегалайн» ранее объявил международный конкурс на лучшее архитектурно-градостроительное решение по освоению «Горской». В нем приняли участие 70 профильных компаний со всего мира.

«В финал вышли консорциумы с наибольшим опытом в реализации проектов, релевантных условиям конкурса, представившие полноценное по содержанию эссе с персонализированной ключевой идеей, раскрывающее подход к решению всех конкурсных задач», — отметил генеральный директор «Мегалайна» Геннадий Корупятник.

Предполагается, что на территории будет создана IT-деревня, которая должна стать центром работы перспективных специалистов в области информационных технологий. Также там расположатся многофункциональный складской комплекс формата Light Industrial и туристические объекты, включая современный музей.