Полиция разыскивает пропавшего в Приморском районе Петербурга подростка

Санкт-Петербург, 10 февраля. Заведующая по семейному воспитанию ЦССВ №13 обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже несовершеннолетнего воспитанника в Приморском районе. Об этом сообщил источник ФАН.

По ее словам, 16-летний юноша ушел 9 февраля около 21:00 и до сих по не вернулся. Ранее он неоднократно покидал стены приюта без уведомления. Пропавший состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН). Полиция по полученным ориентировкам объявила подростка в розыск.

Недавно в Петербурге пропала семилетняя девочка. Она вышла из квартиры на Богатырском проспекте и не вернулась. Мать несовершеннолетней обратилась за помощью в правоохранительные органы.