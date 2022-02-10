Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии после отравления таблетками в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 февраля. Несовершеннолетняя девочка госпитализирована после отравления лекарственными препаратами. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Девочка 2020 года рождения по недосмотру родителей съела неизвестное количество таблеток, после чего ей стало плохо. Инцидент произошел 9 февраля в Красногвардейском районе Петербурга. После этого ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь. Известно, что семья, в которой воспитывается малышка, не состоит на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД).

Похожий случай произошел в Северной столице в январе. Невнимательность родителей привела к серьезному отравлению ребенка. Малышке также потребовалась экстренная помощь медиков.