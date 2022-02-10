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Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии после отравления таблетками в Петербурге

Происшествия
Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии после отравления таблетками в Петербурге
pexels.com  /  tanya nova

Санкт-Петербург, 10 февраля. Несовершеннолетняя девочка госпитализирована после отравления лекарственными препаратами. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Девочка 2020 года рождения по недосмотру родителей съела неизвестное количество таблеток, после чего ей стало плохо. Инцидент произошел 9 февраля в Красногвардейском районе Петербурга. После этого ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь. Известно, что семья, в которой воспитывается малышка, не состоит на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД).

Похожий случай произошел в Северной столице в январе. Невнимательность родителей привела к серьезному отравлению ребенка. Малышке также потребовалась экстренная помощь медиков.

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ребенок отравление таблетки
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