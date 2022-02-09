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Нырнувшие в Неву люди оказались профессиональными пловцами

Происшествия
Нырнувшие в Неву люди оказались профессиональными пловцами
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 9 февраля. Группа спортсменов из четырех людей проводила тренировку на Финском заливе в Петербурге. При себе у них были страховочный трос и вся необходимая экипировка.

Ранее петербуржцы сообщили о четырех людях, которые нырнули в Неву и поплыли в сторону Финского залива. Далее, по словам очевидцев, ныряльщики приблизились к ледоколу «Красин», после чего один из них поднялся на борт корабля.

На место происшествия прибыли спасатели. Они провели беседу с тремя молодыми людьми в гидрокостюмах, которые оказались профессиональными пловцами. Спортсмены пояснили, что плыли по своему графику и вышли из воды вблизи Горного института.

Пловцы ныряли с Благовещенского моста. Сигнал о происшествии поступил в оперативные службы Петербурга примерно в 22:23 среды.

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