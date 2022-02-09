МЧС выслало спасателей на поиски нырнувших с моста в реку петербуржцев

Санкт-Петербург, 9 февраля. Службы спасения направили своих сотрудников на поиски петербуржцев, которые нырнули с Благовещенского моста в реку. Об этом ФАН сообщил источник в экстренных службах.

Сигнал об инциденте поступил на пульт спасателей в 22:23 по московскому времени. По прибытии спасателей выяснилось, что четверо людей нырнули в реку и направились в сторону Финского залива. Поиски пловцов на данный момент продолжаются.

Ранее сотрудники МЧС в экстренном порядке эвакуировали поликлинику № 67 на Госпитальной улице в Павловске. Причиной срочного вывоза сотрудников и больных из медучреждения стало задымление.