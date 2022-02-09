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МЧС выслало спасателей на поиски нырнувших с моста в реку петербуржцев

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 23:49
Происшествия
МЧС выслало спасателей на поиски нырнувших с моста в реку петербуржцев
pixabay.com

Санкт-Петербург, 9 февраля. Службы спасения направили своих сотрудников на поиски петербуржцев, которые нырнули с Благовещенского моста в реку. Об этом ФАН сообщил источник в экстренных службах.

Сигнал об инциденте поступил на пульт спасателей в 22:23 по московскому времени. По прибытии спасателей выяснилось, что четверо людей нырнули в реку и направились в сторону Финского залива. Поиски пловцов на данный момент продолжаются.

Ранее сотрудники МЧС в экстренном порядке эвакуировали поликлинику № 67 на Госпитальной улице в Павловске. Причиной срочного вывоза сотрудников и больных из медучреждения стало задымление.

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