Жителям Петербурга с временной регистрацией могут предоставить выплаты на детей

Санкт-Петербург, 9 февраля. Россияне, проживающие в Северной столице и имеющие регистрацию по месту пребывания, могут получить право на ежемесячные выплаты на детей. Такую инициативу рассмотрят местные парламентарии.

Для обсуждения депутатами был представлен законопроект «О внесении изменения в закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга"», пишет «ФедералПресс». Спикер ЗакСа Александр Бельский уточнил, что под действие закона должны также попасть семьи, имеющие только временную регистрацию в городе на Неве.

«Документом предлагается с 1 января 2022 года распространить ежемесячные выплаты на детей с 3-х до 7-ми лет на граждан Российской Федерации, зарегистрированных по месту пребывания в Санкт-Петербурге», — следует из проекта.

Данная выплата была введена для помощи семьям с детьми в период первой волны пандемии. Бельский считает, что действие программы необходимо расширить.

Одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, напомнили, что они могут рассчитывать на получение выплаты от Пенсионного фонда, размер которой вырос в 2022 году. Главным критерием для назначения пособия выступает уровень доходов семьи.