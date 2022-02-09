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Кошки-сестры из Петербурга Абис и Айрис официально признаны самыми красивыми в мире

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 14:14
Общество
Кошки-сестры из Петербурга Абис и Айрис официально признаны самыми красивыми в мире
pixabay.com

Санкт-Петербург, 9 февраля. Кошки-близнецы Абис и Айрис из Северной столицы оказались самыми красивыми представительницами своего рода. Подробнее о них рассказал владелец четвероногих Павел Дягилев.

Мужчина обнаружил объявление, в котором говорилось о пристройстве животных в добрые руки. Желающим отдавали нескольких четвероногих, но Павлу приглянулись две кошки-сестры с разными глазами. Сейчас мужчина ведет кошачий блог в Instagram. На страницу кошек подписаны более 190 тыс. пользователей.

«Внимание и популярность — произошло абсолютно неожиданно для меня. У меня даже мысли никогда не было сделать моих кошек звездами Instagram. Да и сейчас я особо ничего не делаю для того, чтобы развивать блог кошек. Все идет по накатанной», — рассказал Дягилев в интервью для газеты «Петербургский дневник».

Кошки-сестры из Петербурга Абис и Айрис официально признаны самыми красивыми в мире
Prt Scr instagram.com / @sis.twins

Интересен тот факт, что основная аудитория страницы кошек — это не россияне, а американцы и индонезийцы. Однажды на аккаунт Дягилева обратил внимание крупный паблик. После публикации фотографий количество подписчиков Абис и Айрис существенно выросло. В 2021 году кошки стали победительницами конкурса красоты среди животных.

Животные часто становятся героями различных юмористических роликов в социальных сетях. Например, недавно кошка из Тверской области элегантно искупалась в грязи и взорвала TikTok. За несколько дней ролик посмотрели около 2 млн человек.

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