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Петербуржцы увидят Монику Белуччи в спектакле о Марии Каллас

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 13:08
Общество
Петербуржцы увидят Монику Белуччи в спектакле о Марии Каллас
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Санкт-Петербург, 9 февраля. Итальянская актриса и модель Моника Белуччи, ставшая известной после выхода криминального боевика «Доберман», приедет в Россию. Звезда выступит с моноспектаклем в Петербурге и Москве.

В основу спектакля «Мария Каллас. Воспоминания в письмах» лег документальный фильм и книга Тома Вольфа о знаменитой оперной певице. Белуччи расскажет о небогатом детстве Каллас в Нью-Йорке, неудачах в начале карьеры и покорении главных европейских сцен.

Петербуржцы увидят актрису 27 и 28 мая в Александринском театре. Москвичи могут встретиться с Белуччи 30 и 31 мая в Театре им. Евгения Вахтангова, сообщила пресс-служба компании-организатора показов «МТС Энтертейнмент».

Премьера постановки о Каллас состоялась в 2019 году в парижском театре Мариньи. Белуччи также выступала в Афинах, Россия станет третьей страной, которая примет постановку Вольфа.

Ранее сообщалось о переносе спектакля «Театр» с участием Елены Яковлевой. По словам директора «Ленкома» Марка Варшавера, это произошло из-за болезни актрисы.

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петербург моника белуччи театр
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