Петербуржцы вышли на митинг против сноса гаражей в кооперативе «Маяк»

Санкт-Петербург, 9 февраля. Владельцам петербургских гаражей в кооперативе «Маяк» пришло уведомление о необходимости освободить занятые участки земельного пользования до 16 февраля 2022 года. Об этом рассказал источник ФАН с места событий.

Владельцы собственности выразили категорический протест в связи с этим требованием. Они собрали инициативную группу и организовали митинг против сноса гаражей.

«Всем на гаражи наклеили такое уведомление. До 16 февраля нужно разобрать гаражи и все вывести своими силами», — передает корреспондент ФАН.

Согласно уведомлению от Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, на данном участке выявлены нарушения земельного кодекса России. В случае невыполнения требования на добровольной основе уполномоченные органы обещают освободить территорию силой.

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