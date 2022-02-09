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Петербуржцы вышли на митинг против сноса гаражей в кооперативе «Маяк»

Общество
Петербуржцы вышли на митинг против сноса гаражей в кооперативе «Маяк»
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 9 февраля. Владельцам петербургских гаражей в кооперативе «Маяк» пришло уведомление о необходимости освободить занятые участки земельного пользования до 16 февраля 2022 года. Об этом рассказал источник ФАН с места событий.

Владельцы собственности выразили категорический протест в связи с этим требованием. Они собрали инициативную группу и организовали митинг против сноса гаражей.

«Всем на гаражи наклеили такое уведомление. До 16 февраля нужно разобрать гаражи и все вывести своими силами», — передает корреспондент ФАН.

Согласно уведомлению от Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, на данном участке выявлены нарушения земельного кодекса России. В случае невыполнения требования на добровольной основе уполномоченные органы обещают освободить территорию силой.

Ранее глава Росприроднадзора РФ Светлана Родионова пригрозила волгоградскому АО «Приволжтрансстрою» последствиями за загрязнение окружающей среды. По ее словам, компании грозит штраф до 6 млн рублей.

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