Умерла владелица старейшей пирожковой в Петербурге Валерия Романова

Санкт-Петербург, 9 февраля. Владелица известной пирожковой на Московском проспекте Валерия Романова скончалась в возрасте 93 лет. Об этом рассказали сотрудники заведения в своем VK-сообществе.

Коллеги назвали Романову отзывчивым и чутким человеком. Она всегда была готова поддержать не только словом, но и делом. Романова ушла из жизни в минувшее воскресенье.

«Она всегда протягивала руку помощи нуждающимся, поддерживала не только словом, но и делом. Была талантливым и справедливым руководителем», — говорится в сообщении.

Романова возглавляла пирожковую под названием «Хозяюшка», которая открылась еще в 1956 году. Вся выпечка там приготовлена по традиционным рецептам без использования замороженного теста и полуфабрикатов. В 2019 году заведение оказалось под угрозой закрытия из-за конфликта с Жилкомсервисом № 2 Московского района. Однако тогда местные жители встали на сторону пирожковой и судебное дело завершилось мировым соглашением.

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