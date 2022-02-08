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Фонд «Детский хоспис» помогает исполнять заветные мечты тяжелобольных малышей

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 18:15
Общество
Фонд «Детский хоспис» помогает исполнять заветные мечты тяжелобольных малышей
pixabay.com  /  Steve Buissinne

Санкт-Петербург, 8 февраля. Исполнительный директор благотворительного фонда «Детский хоспис» Павел Ткаченко в эфире Медиагруппы «Патриот» рассказал о проекте, в рамках которого исполняются желания больных малышей.

Проект рассчитан на мальчиков и девочек с неизлечимыми заболеваниями из разных регионов России. Впервые о подобном Павел Ткаченко задумался в 2003 году. Тогда был создан фонд «Детский хоспис». Исполнение заветных желаний маленьких детей — важная инициатива, которая творит настоящие чудеса.

«Моя любимая история. Она произошла пару лет назад. Мальчик мечтал о немецкой овчарке, но не двигался. Врачи пытались ему помочь, но безрезультатно. В Москве нашлись люди, которые купили немецкую овчарку и привезли в Петербург. Щенок начал бегать вокруг нашего мальчика. Ему самому захотелось с ним поиграть. Он начал тянуться, тем самым двигаясь. Хотя никакие манипуляции врачей не помогали до этого. Вот такие маленькие чудеса», — рассказал Ткаченко.

Фонд «Детский хоспис» помогает исполнять заветные мечты тяжелобольных малышей
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Фонд старается исполнить максимальное количество желаний больных детей перед Новым годом. На протяжении 12 месяцев сотрудники узнают, о чем мечтают малыши, и стараются сделать все возможное, для реализации их мечт, подчеркнул Ткаченко в эфире Медиагруппы «Патриот».

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дети ткаченко благотворительность
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