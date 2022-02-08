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Женщина в «шубе из котиков» удивила пассажиров петербургского метрополитена

Общество
Женщина в «шубе из котиков» удивила пассажиров петербургского метрополитена
Невские Новости  /  Сергей Борода

Санкт-Петербург, 8 февраля. Жительница Санкт-Петербурга посетила местное метро в шубе, принт которой очень напоминает кошачьи шкуры. Пассажиры запечатлели женщину и ее необычный наряд.

Одежда будто выполнена из различных лоскутов. Они напоминают «полосатый окрас камышового кота» и животного белого цвета, отметили пользователи Сети. Пояс же шубы, судя по всему, сшит из нескольких кошачьих хвостов.

«Тем временем в петербургском метро замечена женщина в шубе из котиков», — подписал публикацию автор снимка.

Женщина в «шубе из котиков» удивила пассажиров петербургского метрополитена
Prt Scr Telegram / Аварийный Петербург

Юзеры предположили, что шубу могли произвести в Китае. Там действительно шьют верхнюю одежду из кошачьих шкур.

Житель Омска ранее украл из бара две дорогостоящие норковые шубы, которые после подарил супруге. Владелицы одежды оценили материальный ущерб в 95 тысяч рублей. В отношении вора возбудили уголовное дело, момент кражи запечатлели камеры видеонаблюдения.

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метро коты шуба
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