Мужчина с ножом и перцовкой напал на цветочный магазин в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 февраля. Неизвестный злоумышленник совершил разбойное нападение на магазин цветов в Петербурге. Происшествие произошло на улице Щербакова. Соответствующей информацией поделился сотрудник правоохранительных органов.

Правоохранитель во время беседы с «Невскими Новостями» заявил, что разбойное нападение случилось в понедельник, 7 февраля, примерно в 11:40. Сообщается, что невысокий худощавый злоумышленник в одежде черного цвета ворвался в цветочный магазин.

Преступник угрожал сотруднику торговой точки ножом и перцовым баллончиком. Требовал отдать ему средства из кассы.

Однако утром в понедельник еще никто не успел купить цветы, в связи с чем наличных денег в кассе не было. Поняв, что украсть средства не получится, преступник скрылся с места инцидента.

Жительница Петербурга ранее впала в кому в результате нападения неизвестного. Инцидент произошел в подъезде.