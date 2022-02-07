Эксперты объяснили, что нужно сделать, чтобы лед перестал падать на головы горожан

Эксперты, принявшие участие в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», рассказали о современных технологиях, которые позволяют быстро решить проблему образования наледи на кровлях многоквартирных домов.

Одной из таких технологий, которая уже подтвердила свою эффективность на практике, является карбоновая теплопроводящая лента, которая выстилается по периметру кровли и подтапливает снег во время снегопада. Преимуществом карбоновой ленты перед другими технологиями является невысокое энергопотребление и малые затраты на ремонт поврежденных участков и обслуживание.

По словам депутата муниципального образования «Округ Петровский», эксперта по энергоэффективному капитальному ремонту НП «Национальный центр общественного ЖКХ-контроля» Аллы Бредец, установленная технология на доме, в котором она проживает, уже второй год не позволяет образовываться сосулькам на крыше.

«Раньше они образовывались, теперь благодаря этой системе не образовываются. Управляющая компания больше не сталкивается с проблемой сброса наледи, снега и естественной утилизации всего сброшенного снега», — рассказала Алла Бредец.

При этом затраты на электричество, которое идет на обогрев ленты, оказались в несколько раз ниже, чем при использовании подобной системы на основе греющего кабеля.

«Кабель мощностью 30 ватт на погонный метр греет во все стороны и прогревает буквально 3 сантиметра. На краях кровель, где формируется сосулька, используют три жилы кабеля. Лента потребляет столько же, сколько один кабель, но она прогревает площадь больше, чем три кабеля. Она работает по принципу обогрева лобового стекла автомобиля. В итоге энергозатраты при ее использовании оказываются значительно меньше», — пояснил генеральный директор ООО «ТеплоКарбон» Илья Зинченко.

По словам Аллы Бредец, жильцы дома практически не почувствовали увеличения оплаты в своих платежных документах.

«Сумма за электричество в графе «Общедомовые нужды» даже на 30 квартир и 7 коммерческих помещений в нашем доме была незначительна. При этом технология помогла нам избежать ремонта кровли и сэкономить деньги, которые теперь пойдут на ремонт наших парадных. Это говорит о том, что этой системе нужно дать «зеленый свет», — заявила Алла Бредец.

Большим плюсом нагревательной ленты является то, что это — разработка отечественных производителей, в которой используются исключительно российские материалы. Следовательно, стоимость ленты и ее эксплуатация не зависят от колебаний курса валют.

«У нас весь производственный цикл российский. Наша технология защищена патентами, и мы с гордостью говорим, что аналогов в мире нет. Год назад был круглый стол, на котором «Роснано» представило свой похожий проект, но наша технология победила роснановскую всухую по всем критериям со счетом 10:0. В основе своей технологи «Роснано» использует корейскую греющую ленту, которая делается как будто бы по специальному заказу. Скорее всего, там кусок пленочного теплого пола, который они хотят преобразовать. Идея сама по себе правильная, но, чтобы реализовать ее, нужно пройти большой путь проб и ошибок», — рассказал Илья Зинченко.

Невские Новости / Тильда Котлинская

По его словам, технология уже использована в Санкт-Петербурге, но о массовости ее внедрения говорить пока не приходится. Проблему производитель ленты видит в отсутствии комплексного подхода к решению проблемы образования наледи.

«Если бы город был более решителен в плане заказов, то эти технологии развивались бы еще стремительнее, появлялись бы совершенно новые изделия на кровлях и сервисные компании, которые бы обеспечивали их диспетчеризацию. В противном случае город всегда будет сталкиваться с проблемой уборки за несколько часов 13 тысяч кровель», — отметил гендиректор «ТеплоКарбона».

Наличие городской программы, представляющей комплексный подход к решению данной проблемы, как минимум стимулировало бы управляющие компании к рассмотрению альтернатив альпинистов с лопатами, считает директор по региональному развитию компании «Теплоком», председатель комитета по энергосбережению и ЖКХ Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Даниил Талюкин.

«Отрасль ЖКХ остается слишком сильно консервативной. По результатам обучающих семинаров для специалистов отрасли я вижу, что у них не всегда есть представление о существующих технологиях. И если люди не знают в принципе о наличии подобных технологий для общедомовых нужд многоквартирных домов, то им сложно внедрять их. Специалистов ЖКХ вообще пугают новые технологии, такие слова, как цифровизация, диспетчеризация. Им проще по старинке скидывать снег с крыши лопатами», — заявил он.

Останавливает коммунальщиков, по словам эксперта, и цена вопроса: на установку теплопроводящей ленты может потребоваться несколько сотен тысяч рублей. Однако если сравнить ежегодные затраты на наем альпинистов и уборку снега дворниками и спецтехникой, то в итоге экономический эффект новой технологии становится очевиден.