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Петербургские экологи вернули пойманного в центре города зайца-русака в лес

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 17:29
Общество
Петербургские экологи вернули пойманного в центре города зайца-русака в лес
Невские Новости  /  Наталия Казакова

Санкт-Петербург, 7 февраля. Зайца-русака, пойманного в центре Петербурга, вернули обратно в лес. Об этом сообщили представители городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Петербуржцы могли видеть зайца в Летнем саду и на Марсовом поле. Как отметили представители ведомства, он самостоятельно пришел в город, перестал бояться людей и со временем начал осваивать арт-объекты, расположенные в саду. По мнению специалистов, притупление естественных животных инстинктов могло стать угрозой для его жизни.

«Заяц-русак включен в Красную книгу Санкт-Петербурга. Численность его особей колеблется год от года, наблюдается тенденция к снижению численности. Естественные враги зайца в условиях города – бродячие собаки, лисы, врановые и хищные птицы», — рассказал начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира комитета по природопользованию Николай Ахматович.

Сотрудниками комитета было принято решение вернуть зайца обратно в лес. Новым домом краснокнижного животного стала особо охраняемая природная территория, где популяция зайцев-русаков наиболее многочисленна.

Как сообщалось ранее, житель Владимира спас верблюда от смерти. Он забрал истощенное и голодное животное к себе после смерти бывшего хозяина. Отмечается, что в настоящее время верблюд выглядит крепким и здоровым.

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