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Петербургский Эрмитаж присоединился к тренду из TikTok и показал музейных котов

Общество
Петербургский Эрмитаж присоединился к тренду из TikTok и показал музейных котов
pixabay.com

Санкт-Петербург, 6 февраля. Государственный Эрмитаж решил не отставать от трендов и опубликовал в социальной сети TikTok видео про музейных котов.

В рамках нового течения пользователи соцсети показывают своих усатых питомцев под польскую песню. Автором музыкальной композиции про кота, который не любит поглаживание лапок и ушек, стал барабанщик и солист группы The Bullseyes Матеуш Яжомбек.

Его видеоролик набрал в TikTok более 440 тысяч лайков, моментально став популярным. Многие последовали примеру музыканта и начали снимать своих котов под этот польский трек.

Эрмитаж тоже решил не оставаться в стороне, позволив пользователям полюбоваться на четверолапых друзей. Видео набрало свыше 122 тысяч лайков и сотни комментариев.

@hermitage.museum ЭРМИТАЖНЫЕ КОТИКИ ???? #эрмитаж #hermitage ♬ KOT KOT KOT - Jarz

«Лучшее видео этого тренда!» — восхитился пользователь somerset59.

«Лучше уже не будет», — добавила tasya_ant.

Звездой TikTok ранее стал сахалинский корги по кличке Бади после прыжка в сугроб. Видео быстро собрало 10 миллионов просмотров, а пользователи соцсети оставили более 800 тыс. лайков.

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