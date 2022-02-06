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Петербургскую учительницу вынудили уволиться из-за чтения стихов репрессированных поэтов

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 20:16
Общество
Петербургскую учительницу вынудили уволиться из-за чтения стихов репрессированных поэтов
pxhere.com

Санкт-Петербург, 6 февраля. Учительницу гимназии №168 Центрального района в Санкт-Петербурге вынудили уйти из школы после урока, на котором она прочитала стихотворения репрессированных поэтов Александра Введенского и Даниила Хармса.

Директор гимназии собрала экстренное совещание по поводу педагога. По словам учительницы, на собрании директор заявила, что поэты были «врагами народа». А когда педагог напомнила об их реабилитации, руководитель гимназии высказалась, что в те годы «реабилитировали всех подряд».

«Эти люди, по выражению директора, были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои «преступления», и их стихи можно обсуждать только «на ваших богемных кухнях"», — рассказала учительница.

Педагогу пришлось написать заявление по собственному желанию. По словам женщины, в ином случае ее могли уволить по статье утраты доверия. Напомним, что Даниил Хармс был реабилитирован в 1960 году, а Александр Введенский — в 1964 году. Однако никто из них не дожил до этого момента.

Учительница одной из школ на Урале ранее задала четвероклассникам прочитать эротическую сказку Александра Пушкина. В электронном дневнике, в категории домашнее задание, был указан рассказ «Царь Никита и 40 его дочерей».

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