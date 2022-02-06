Сотрудники Ботанического сада в Петербурге спилили пережившую блокаду Ленинграда пальму

Санкт-Петербург, 6 февраля. Работникам Ботанического сада Петра Великого пришлось спилить пальму, которая пережила блокадные времена в Ленинграде. Об этом рассказали в соцсетях учреждения.

Дерево убирали на протяжении нескольких часов. Вначале рабочие три часа подрезали листья на стеблях растения, а после ее распилили на несколько частей. Занимались этим специалисты по высотным работам.

Причиной спила пальмы-долгожителя стал ее предельный рост, из-за которого возникла необходимость в перенесении дерева на другое место. На месте спиленного растения будет высажено новое, а верхушка будут использована для выставок.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что Ботанический сад, находящийся на территории одного из региональных вузов, будет открыт для посещения круглый год. До этого он работал только в теплое время года.