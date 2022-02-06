Мужчина надругался над двухлетней дочерью своего друга в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 февраля. Правоохранители расследуют уголовное дело по факту изнасилования двухлетней петербурженки. Заявление поступило от 31-летнего отца девочки вечером 31 января.

Мужчина пояснил, что в ночь на 30 января у него оставался ночевать его 36-летний товарищ. Тогда злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его дочери 2019 года рождения, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в полиции.

Стражи порядка инициировали проверку по факту произошедшего. Уже 2 февраля было возбуждено уголовное дело, а самого подозреваемого задержали. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

На Урале суд вынес приговор 40-летнему рецидивисту, который признан виновным в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки. Мужчина пробудет за решеткой до конца своей жизни.