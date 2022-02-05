Появились подробности о состоянии четырехлетнего ребенка, которого отец запер в подвале

Санкт-Петербург, 5 февраля. Четырехлетнего мальчика нашли запертым в подвале дома на проспекте Тореза. В каком состоянии находится ребенок, рассказал представитель омбудсмена Александр Попейко.

Инцидент произошел в минувшую пятницу. Детский плач услышали местные жители и решили вызвать наряд полиции. Подвальное помещение, где нашли мальчика, находится на балансе одной из управляющих компаний. Им мог пользоваться отец семейства, пока работал дворником, пишут «Невские Новости».

«Ребенок ухоженный, упитанный, в госпитализации и медицинском сопровождении не нуждается», — отметил начальник отдела по связям с общественностью аппарата петербургского омбудсмена.

Мальчик, пока находился в подвале, спал. Как только ребенок проснулся, испугался и заплакал. Родителей привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Отец ребенка, уроженец Узбекистана, решил запереть мальчика в подвале в воспитательных целях. Видеозапись с места происшествия попала на камеры уличного видеонаблюдения.