Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 05:51
05:46
Общество
РЭО предложил дополнить перечень подлежащих к переработке товаров игрушками
05:42
Происшествия
Горьковское шоссе в Подмосковье перекрыто из-за обрушения моста
05:37
Происшествия
Крупный пожар в одной из бань Нальчика попал на видео
05:31
Общество
Российская компания «Соллерс» ведет переговоры с Chery о масштабном партнерском проекте
05:29
Происшествия
Экипаж грузового самолета DHL Ту-204 принял решение об экстренной посадке в Шереметьево
05:28
Происшествия
Житель Пермского края застрелил двух женщин в частном доме
05:28
Происшествия
Мать зверски убитой Мисс Кузбасс-2010 от горя потеряла дар речи
05:27
Происшествия
Появились подробности о состоянии четырехлетнего ребенка, которого отец запер в подвале
05:22
Происшествия
Спасатели локализовали крупный пожар в одной из бань Нальчика
05:21
Происшествия
Исторический отель DeSoto вспыхнул в американском штате Техас
Все новости

Появились подробности о состоянии четырехлетнего ребенка, которого отец запер в подвале

Происшествия
Появились подробности о состоянии четырехлетнего ребенка, которого отец запер в подвале
pixabay.com  /  Alf-Marty

Санкт-Петербург, 5 февраля. Четырехлетнего мальчика нашли запертым в подвале дома на проспекте Тореза. В каком состоянии находится ребенок, рассказал представитель омбудсмена Александр Попейко.

Инцидент произошел в минувшую пятницу. Детский плач услышали местные жители и решили вызвать наряд полиции. Подвальное помещение, где нашли мальчика, находится на балансе одной из управляющих компаний. Им мог пользоваться отец семейства, пока работал дворником, пишут «Невские Новости».

«Ребенок ухоженный, упитанный, в госпитализации и медицинском сопровождении не нуждается», — отметил начальник отдела по связям с общественностью аппарата петербургского омбудсмена.

Мальчик, пока находился в подвале, спал. Как только ребенок проснулся, испугался и заплакал. Родителей привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Отец ребенка, уроженец Узбекистана, решил запереть мальчика в подвале в воспитательных целях. Видеозапись с места происшествия попала на камеры уличного видеонаблюдения.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Появились подробности о состоянии четырехлетнего ребенка, которого отец запер в подвале
ребенок омбудсмен подвал
Комментировать