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Петербуржец украл пожертвования прихожан в храме на сумму 5 млн рублей

Происшествия
Петербуржец украл пожертвования прихожан в храме на сумму 5 млн рублей
pixabay.com

Санкт-Петербург, 5 февраля. Правоохранители задержали подозреваемого в краже пожертвований из храма на Цветочной улице в Петербурге. Сумма ущерба оценивается в 5 млн рублей.

Злоумышленник вошел в храм и разбил стекло над образом Пресвятой Богородицы. После этого он сорвал цепочки с крестиками, кольца и другие пожертвования, оставленные прихожанами, и скрылся.

«В кратчайшие сроки сотрудниками ОБ ППСП УМВД России по Центральному району города Санкт-Петербурга задержан подозреваемый в хищении пожертвований из домового храма, освященного в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша" на Цветочной улице», — уточнили ТАСС в МВД России.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый был задержан через 17 часов у торгового комплекса на Владимирском проспекте. Во время допроса петербуржец признался в содеянном и подтвердил, что уже был осужден по аналогичной статье.

На Сахалине пройдет суд над женщиной, укравшей почти 65 тонн угля. Ущерб государству, нанесенный преступными действиями жительницы, оценивается в 421 тысячу рублей.

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