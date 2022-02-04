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Место обнаружения четырехлетнего ребенка в петербургском подвале попало на видео

Происшествия
Место обнаружения четырехлетнего ребенка в петербургском подвале попало на видео
pixabay.com

Санкт-Петербург, 4 февраля. Уроженец Узбекистана запер в подвале собственного четырехлетнего сына. Инцидент произошел в одном из домов в Выборгском районе Петербурга.

Ребенок сидел в закрытом подвале, расположенном в доме на проспекте Тореза. Сам мужчина признался, что поместил туда сына в воспитательных целях. Спасти малыша помогла женщина, которая услышала всхлипывания мальчика и обратилась в полицию. В настоящее время появилось видео из того самого подвала.

Сейчас с 41-летним мужчиной работают сотрудники правоохранительных органов. В отношении его составлен административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

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