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Петербуржцы начнут получать единые квитанции по ЖКХ с ноября

Общество
Петербуржцы начнут получать единые квитанции по ЖКХ с ноября
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Санкт-Петербург, 4 февраля. Жители Северной столицы получат единые квитанции за ЖКХ в ноябре, заявил первый заместитель председателя жилищного комитета Роман Канивцов.

Переход к новой системе информирования горожан об оплате коммунальных услуг будет произведен по районам в рамках пилотных проектов. Сообщать каждому петербуржцу о скором приходе новой квитанции планируется с помощью размещения сведений об этом на старой. Многие горожане при этом опасаются, что внедрение новой системы обернется техническими трудностями.

«Скорее всего, у нас начнутся проблемы, связанные с тем, что если раньше была какая-то проблема в "Петроэлектросбыте" с начислением, то мы приходили туда оплачивать счет, и там же сразу ее решали. Каким образом это будет решаться теперь, учитывая то, что это составная часть системы и в ней внезапно проскользнула ошибка, не совсем понятно», — рассказал в интервью «Невским Новостям» юрист Антон Баранов.

В 2022 году тарифы на оплату услуг ЖКХ в Петербурге вырастут максимум на 3,5%. Местные жители недовольны этим. Многие отмечают, что коммунальные службы работают недостаточно хорошо. Например, из-за неубранных дорог в городе происходят аварии. Хотя глава Петербурга Александр Беглов еще осенью отмечал, что коммунальщики на все 100% готовы к ликвидации последствий непогоды.

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жкх петербург коммунальные услуги
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