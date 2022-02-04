Политолог Межевич: симметричный ответ России на блокировку вещания RT в Германии уникален

Санкт-Петербург, 4 февраля. Россия выбрала абсолютно симметричный ответ на блокировку вещания RT в Германии. Это уникальное явление, заявил главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПбГУ Николай Межевич.

Эксперт принял участие в эфире Медиагруппы «Патриот». На конференции также обсудили ответные меры РФ Германии из-за запрета на вещание RT DE. По словам политолога, с начала 1960-х годов Москва старалась по возможности сотрудничать с Берлином. Стороны старались не конфликтовать и прощали друг другу «шероховатости».

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В результате российский телеканал в Германии остался без возможности вещать. После закрытия московского бюро Deutsche Welle в качестве ответа на историю с RT DE немецкие политики начали паниковать.

«Мы иной раз прощали друг другу некоторые шероховатости. Но вы знаете, это не повод для того, чтобы какие-то люди приезжали из Берлина и пытались перекрасить Кремль в другой цвет. То,что выбран абсолютно симметричный ответ — это, конечно, явление уникальное, потому что очень много прощали. А потом взяли и не простили, и сейчас в Берлине некоторая паника среди серьезных политиков и я бы даже сказал военных», — рассказал Межевич.

Корпункт Deutsche Welle в Москве прекратил свою работу 4 февраля 2022 года. В этот день вступило в силу решение российского правительства.