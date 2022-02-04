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В Петербурге объявлены три финалиста конкурса на разработку территории «Горская»

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 16:37
Общество
В Петербурге объявлены три финалиста конкурса на разработку территории «Горская»
Prt Scr youtube.com  /  РИА LIVE24

Санкт-Петербург, 4 февраля. Промежуточные итоги открытого международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительных решений территории «Горская» объявили в Петербурге.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» озвучили промежуточные этапы конкурса на разработку архитектурных решений для «Горской». Эта территория предназначена для коммерческих и индустриальных объектов, а также для гостиниц и культурно-просветительных организаций, рассказал лидер проекта развития территории «Горская» Олег Избяков.

«Проект "Горская" поддерживается на высшем уровне», — подчеркнула директор практик качества жизни АНО «Агентство стратегических инициатив» Татьяна Журавлева в эфире Медиагруппы «Патриот».

В Петербурге объявлены три финалиста конкурса на разработку территории «Горская»
Народные новости / Руслан Тимербаев

Чем отличаются проекты финалистов, пока сказать сложно. Ведь они представят их только во втором этапе конкурса, отметила исполнительный директор, соучредитель группы компаний «ЦЕНТР» Кетеван Хелая. Членам жюри требовалось выбрать трех финалистов. Среди них оказались:

  • консорциум под лидерством ООО «Марис Пропертиз» (Петербург);
  • консорциум под лидерством ООО «СЕМРЕН И МОНССОН МОС» (Петербург);
  • консорциум под лидерством COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH (Вена).

Проект комплексного развития территории «Горская» представили президенту России Владимиру Путину 16 декабря. Его презентовали в рамках заседания экспертного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства одобрило этот проект.

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петербург градостроительство горская
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