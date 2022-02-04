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Глава «Мегалайна» Корупятник озвучил финалистов конкурса проектов модернизации «Горской»

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 14:23
Общество
Глава «Мегалайна» Корупятник озвучил финалистов конкурса проектов модернизации «Горской»
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Санкт-Петербург, 4 февраля. Консорциумы Maris — 10Design, Semren&Mansson+MVRDV и COOP HIMMELB(L)AU / WOWHAUS / PWC стали финалистами международного архитектурного конкурса по развитию территории «Горская» в Санкт-Петербурге, сообщил в эфире медиацентра «Патриот» глава компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

Он подчеркнул, что в финал вышли участники с наибольшим опытом реализации проектов, релевантных условиям конкурса. Все они представили полноценные по содержанию эссе с персонализированной ключевой идеей, раскрывающее подход к решению конкретных задач, уточнил Корупятник.

Как рассказала директор АНО «Центр компетенций Ленинградской области» Екатерина Манжула, жюри оценивало представленные портфолио из пяти релевантных проектов и эссе, состоящее из текстовой и графической части. Также учитывались оригинальность и разнообразие архитектурно-градостроительных решений, объяснила специалист.

«Дело в том, что все названные компании являются лучшими в своих отраслях. Два архитектурных бюро - они звезды в своих областях. Я озвучу состав консорциумов и напомню, что вы видите финалистов, но это не рейтинг, номера заявок сохранены умышленно, все финалисты сейчас в равных условиях… И вообще у каждого из них много реализованных проектов», — рассказал исполнительный директор и соучредитель группы компаний «ЦЕНТР» Кетеван Хелая о выборе финалистов.

Она добавила, что судьба проекта не всегда зависит от разработчиков. Однако выбранные консорциумы очень сильные, и жюри было сложно выбрать лучших, подчеркнула Хелая.

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строительство горская мегалайн Корупятник хелая манжула
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