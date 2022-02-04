Петербургские медуниверситеты отправили студентов на практику в ковидные госпитали

Санкт-Петербург, 4 февраля. Санкт-петербургский педиатрический медицинский университет направил своих студентов на практику в ковидные госпитали. О таком решении рассказала одна из учащихся в соцсетях.

Она обнародовала текст распоряжения и подняла вопрос о его целесообразности. Летнюю практику молодых медиков перенесли на период с 7 по 28 февраля. Причиной стала нехватка врачей и персонала в учреждениях для лечения больных с COVID-19.

Студентка отметила, что помогать нуждающимся необходимо. Однако стоит ли подобную опасную деятельность выдавать за летнюю практику. Пользователи Сети активно вступили с девушкой в полемику. Публикация набрала в интернете восемь тысяч лайков и около 700 комментариев.

Петербургские врачи ранее зафиксировали более 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Этот показатель стал очередным печальным рекордом после того, как губернатор Северной столицы Александр Беглов анонсировал достижение нужного уровня коллективного иммунитета.