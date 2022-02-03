Ленинградский зоопарк объявил о рождении ленивца

Санкт-Петербург, 3 февраля. Сотрудники Ленинградского зоопарка в Санкт-Петербурге объявили о первом случае разведения ленивцев в истории зверинца.

Работники долго скрывали новорожденного ленивца от посетителей. Они даже закрывали вольер с этими животными от посторонних глаз. Отмечается, что родителями малыша стали ленивцы Ирвин и Соня.

«Размножение этих животных — очень непростая задача. К сожалению, данных не сохранилось, но, вероятно, это первое успешное разведение ленивцев в Ленинградском зоопарке за всю его историю», — сообщается в официальной группе зверинца в социальной сети «ВКонтакте».

Детеныш питается яблоками, прикормом и молоком матери. Он уже учится самостоятельно перемещаться по вольеру, держась за балки. Первые месяцы после рождения сотрудники не тревожили семейство. В этот период маленький ленивец всегда сидел на животе матери.

Зоопарк Владивостока тем временем организовал праздник на первый день рождения яванской макаки Антона. Животным приготовили вкусный подарок, который они с удовольствием съели.